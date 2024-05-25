Сергій Притула привітав 3-річну доньку з днем народження: рідкісні фото тата з дівчинкою

Сергій Притула є багатодітним батьком і сьогодні, 25 травня, його молодша донька святкує день народження. Дівчинці виповнилося 3 роки.

Зірковий татусь привітав Стефанію зі святом. Він жартома зазначив, що донька рятує його психологічний стан.

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Як Сергій Притула привітав донечку з днем народження

Телеведучий виставив миле фото зі Стефанією, де дівчинка цілує тата. Батько з донечкою сфотографувались на тлі святкових рожевих кульок. Іменинниця позувала в красивій сукні з квіточками, а Притула постав у сірій футболці.

З днем народження, my mental health officer, Стефаніє,

– зазначив під фото шоумен.

Що відомо про особисте життя Сергія Притули