Збирає гроші на потреби ЗСУ, але наштовхується на шквал критики: де зараз Сергій Бабкін

Український співак, музикант і актор сьогодні займає неоднозначну прихильність серед аудиторії. Зокрема, на це вплинув скандал, що концерти Бабкіна за кордоном організовують росіяни.

Сергій народився в 1978 році в Харкові. Із самого дитинства проявив неабияку прихильність до танців, театру та співу. Він закінчив музичну школу, а потім вступив на театральне відділення. Що ще відомо про життя артиста та де він зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Творчий шлях

У 2000 році Бабкін разом з Андрієм Запорожцем заснували гурт 5'nizza, який здобув свою популярність не тільки в Україні, а й Росії. Дебютний альбом під назвою "Ура!" вийшов у 2004 році та став доволі успішним.

5’nizza / Фото з фейсбуку гурту

У 2005 році вийшов наступний альбом, який не сильно вразив шанувальників гурту. А за два роки відбувся останній концерт 5'nizza у Кракові.

5’nizza – Я не той: слухати онлайн

Однак у 2015 році гурт оголосив про возз'єднання. Чоловіки випустили нові пісні та альбом. Попри спільну дуетну діяльність, артисти паралельно продовжили й сольну кар'єру.

Мабуть, усі пам'ятають одну з найвідоміших пісень 5'nizza "Солдат", яка в оригіналі звучить російською мовою. У 2022 році Бабкін презентував оновлену версію, яка звучить українською та англійською мовами, а також представив ремікс від Kiyany.

Сергій Бабкін – Я Солдат (2022 UA Version): дивитись відео онлайн

Паралельно з існуванням гурту 5'nizza, Сергій майже весь займався розвитком і сольної кар'єри. Відмінність полягала в тому, що не всі пісні, написані Бабкіним, підходили до тематики гурту, тому їх він почав випускати під власним ім'ям та альбомами.

Зазначимо, що навіть після 2014 року співак продовжив виступати в Росії та в окупованому Криму. Він вважав, що це перемога, коли "10 тисяч людей у центрі Москви співають українською". Така позиція обурила суспільство. Тому у різних містах України люди виходили на пікети з гаслом: "Ні пікету на крові". Деякі із виступів артиста навіть довелось скасувати.

З 2017 по 2018 році Бабкін замінив у тренерському кріслі Святослава Вакарчука на проєкті "Голос країни". До слова, у 8 сезоні перемогу в шоу здобула Олена Луценко із команди Сергія.

Олена Луценко та Сергій Бабкін – Червона рута: дивіться відео онлайн

Тоді ж виконавець пробує власні сили на нацвідборі Євробачення із піснею "Крізь твої очі", але йому навіть не вдалось пройти у фінал.

Бабкін із дружиною Сніжаною взяли участь у проєкті "Танці із зірками". На одному з ефірів Сергій виконав пісню "Де би я", яка стала фурором на телебаченні, і вважається однією з найпопулярніших із репертуару артиста.

Сергій Бабкін – Де би я: дивіться відео онлайн

Окрім співочої кар'єри, Бабкін також грав у театрі та навіть знявся у кількох фільмах, серед яких: "День радіо", "Відторгнення", "Олександр Довженко. Одеський світанок". Отримав епізодичні ролі у деяких картинах: "Як завести жінку", "Феномен", "Я, ти, він, вона", "11 дітей з Моршина", "Чорний ворон" та інші.

Особисте життя

Від першого шлюбу в Сергія є син Ілля. У 2007 році співак познайомився зі Сніжаною, яка прийшла працювати до "Театру 19".

Уже за рік пара обвінчалась, а ще за рік офіційно зареєструвала шлюб.

У подружжя народилось двоє дітей: донька Васелина та син Єлисей. До слова, Бабкін прийняв і сина Сніжани від попередніх стосунків – Артура.

У 2021 році пара винесла на публічне обговорення свої стосунки, коли оголосила, що Сергій зрадив дружину більше, ніж 100 разів. Жінка запевнила, що пробачила чоловіку, а сам співак заявив, що йому вже вдалось позбутись цієї звички.

У які скандали втрапив Сергій та де він зараз

Оскільки Бабкін багатодітний батько, то на початку повномасштабної війни він виїхав із сім'єю до Німеччини, де вони й досі проживають. Спочатку родина отримувала соціальні виплати від країни, але через те, що Сергій почав гастролювати та отримувати дохід від концертів, сімейство перестало мати право на допомогу від держави.

Діти навчаються у місцевій школі відповідно до своїх побажань.

Сергій Бабкін з сім'єю в Німеччині / Фото з інстаграму музиканта

В інтерв'ю 24 Каналу Сергій розповідав, якщо родина прийме рішення повернутись до України, то житимуть вони у Харкові, бо дім лише там.

Співак за кордоном продовжив займатись тим, що найбільше любить, співати. Він гастролює різними країнами з дуетом 5'nizza. Бабкін також розповів чи співає російською мовою на своїх концертах.

На деяких концертах виконую декілька пісень з репертуару 5'nizza та зі своїх перших сольників. Є такі пісні, які є наріжними каменями моєї творчості. Багато слухачів хочуть чути саме їх, заради цього купують квиток, – сказав артист.

Дружина Сергія часто ділиться кадрами з життя. Одного разу вона опублікувала світлину як відвідувала найбільший храм на Балі – Temple Pura Besakih. Тоді жінка нарвалась на хвилю осуду, адже читачі вважають, що сьогодні кадрами з відпочинку вихвалятись не варто.

Сергій Бабкін з дружиною / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

Зараз Бабкін виступав туром містами України на підтримку нового альбому "ЛЮТИЙ", а наприкінці липня анонсував виступ у Києві. Частину коштів обіцяє передати на потреби ЗСУ.

Варто зазначити, що Бабкін неодноразово звітував про надану допомогу бригадам, які перебувають на фронті.

Попри це артиста не оминула хвиля скандалів.