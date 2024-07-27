Вперше після зізнання про важку хворобу: Селін Діон виступила на відкритті Олімпіади-2024

Канадська співачка Селін Діон повернулась на сцену після тривалої перерви. Артистка виступила на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі відбулось відкриття Олімпійських ігор. Селін Діон виступала на Олімпіаді у 1996 році, а цього року вона повторила свій успіх.

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Канадська співачка, яка бореться з невиліковною хворобою, вперше за 5 років вийшла на сцену та виступила наживо. Вона завершила церемонію відкриття біля підніжжя Ейфелевої вежі.

Селін Діон заспівала композицію французької зірки Едіт Піаф – Hymne à l’Amour.

Селін Діон виступила на церемонії відкриття Олімпіади-2024: відео

Співачка постала перед публікою у розкішній білій сукні, прикрашеній намистинами та паєтками, з коміром та широким шлейфом від бренду Dior. Вона зібрала волосся в елегантний пучок, доповнила образ діамантовими сережками і вишуканим макіяжем.

Нагадаємо, у грудні 2022 Селін Діон поставили діагноз – синдром м'язової скутості. Це невиліковна хвороба, яка торкнулася найменших аспектів життя співачки. Через постійні судоми у всіх м'язах артистка не могла співати, тому вона перенесла свій тур, який планувала на 2023 – 2024 рік.