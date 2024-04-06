Саша Барон Коен та Айла Фішер розлучилися після 20 років у стосунках

Знамениті актори Саша Барон Коен та Айла Фішер повідомили про розлучення. Вони близько 14 років перебували у шлюбі.

Новину про розлучення першим сповістив зірка "Бората" та "Диктатора" – Саша Барон Коен. Він розповів про розрив в інстаграм-сторіз.

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Саша Барон Коен та Айла Фішер розлучаються

Британський актор опублікував миле фото з колишньою дружиною, де вони позують у спортивних костюмах для тенісу.

Після тривалого тенісного матчу, який тривав понад 20 років, ми зрештою кладемо наші ракетки. 2023 року ми спільно подали заяву на розірвання шлюбу. Ми завжди ставили в пріоритет нашу конфіденційність та без розголосу працювали над цими змінами,

– зізнався Саша Барон Коен.

Гуморист додав, що вони розділяють відданість та любов до їхніх дітей. Пара висловила вдячність фанам, які поважають бажання їхньої сім'ї про конфіденційність.



Саша Барон Коен та Айла Фішер / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки пари

Саша Барон Коен та Айла Фішер перебували у стосунках близько 20 років. Актори одружилися у 2010 році в Парижі. У подружжя народилося троє дітей: 15-річна Олів, 13-річна Елул, та 8-річний Монтгомері.

У пресі вважають, що зірки вирішили остаточно поставити крапку у стосунках після нещодавньої скандальної заяви Ребел Вілсон. У своїх мемуарах акторка назвала Коена "засранцем-коміком" і написала про те, що він начебто радив їй роздягнутися на зйомках фільму "Брати Грімсбі".

Тоді Айла Фішер також взяла участь у зніманнях, це була перша стрічка, в якій пара знялася разом. За одними джерелами, акторка хотіла зберегти свою репутацію. Інші кажуть, що колишні досі мають теплі почуття одне до одного.