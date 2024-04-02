Санта Дімопулос заявила про розлучення з чоловіком після 11 років шлюбу

Співачка Санта Дімопулос повідомила, що її 11-річні стосунки з чоловіком завершилися. Артистка та бізнесмен Ігор Кучеренко залишаються друзями попри болісне розставання.

Новину про розставання Санта Дімопулос повідомила на особистій сторінці. Вона опублікувала серію фото з чоловіком, який тепер став її колишнім.

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Санта Дімопулос розлучається з чоловіком

Колишня солістка "ВІА Гри" розповіла, що історія її 11-річного шлюбу з бізнесменом Ігорем Кучеренком завершилась "без драми, потрясінь і образ". Вони залишилися справжніми друзями та рідними людьми.

На жаль, попри відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, хоч це був усвідомлений вибір. Я вдячна за неймовірну доньку, безумовне кохання, сім'ю, підтримку, неоціненні моменти та всю прекрасну частину спільного шляху,

– зізналась Санта Дімопулос.

Співачка розповіла, що ніяк не могла набратися сміливості, щоб оголосити про це рішення раніше. Бо навколо і так багато болю і втрат. Та зважаючи на свою публічність, вирішила бути чесною до кінця.



Санта Дімопулос з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

"Так, це болісний період, коли я почуваюся вразливою, і через втрату старих смислів і опор шукаю нові шляхи до своєї душі. Це велика відповідальність і перед дітьми. Я зроблю все, щоб цей перехід на новий життєвий етап був максимально безболісний для них. Хто зі мною давно, знає, я завжди про любов. Навіть у складні періоди, навіть у розставанні – це теж про любов", – поділилась Дімопулос.

Що відомо про шлюб Санти Дімопулос з Ігорем Кучеренком

Ігор Кучеренко – бізнесмен та співзасновник мережі спортивних клубів Sport Life. Вони одружилися у 2015 році. Через чотири роки у подружжя народилась перша спільна донька Софія.



Санта Дімопулос з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Для Санти Дімопулос це другий офіційний шлюб. Перше розлучення сталося з бізнесменом Володимиром Самсоненком. Співачка також виховує сина Даніеля від стосунків з ведучим Андрієм Джеджулою.