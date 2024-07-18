Проживає розкішне життя, але не в Україні: де зараз ексучасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос

Виконавиця зарекомендувала себе не тільки у гуртах і на паркеті, а й навіть стала чемпіонкою світу. Сьогодні життя Дімопулос наповнене яскравими подіями.

Повне ім'я Санти Дімопулос – Хрисанті. Недавно вона змінила ім'я та по батькові з Хрисанті Янісівної на Санті Ігорівну (Ігор – її біологічний батько). Співачка народилась у Києві та поєднує в собі три коріння: українське, грецьке та ассирійське. Що ще відомо про виконавицю та чим вона займається зараз – у матеріалі Show 24.

До теми Захищала російську мову, а потім нарвалась на хвилю хейту: де зараз співачка Слава Камінська

Зіркова кар'єра

Санта із самого дитинства професійно займалась танцями, і як наслідок, стала майстром спорту зі спортивних бальних танців. Згодом закінчила юридичний факультет. У 2009 році стала учасницею проєкту "Фабрика зірок", а потім долучилась до гурту "ВІА Гра", замінивши Надію Мейхер.

Санта Дімопулос у складі "ВІА Гри" / Фото ТРК "Україна"

У колективі дівчина пробула до 2012 року. Попри співочу кар'єру Дімопулос не забувала і про спорт. У 2011 році вона стала титулованою чемпіонкою світу з фітнесу та бодибілдингу.

Санта Дімопулос / Фото з інстаграму співачки

У 2016 році Санта разом з іншими ексучасницями "ВІА Гри" об'єднались у гурт Queens. Проте дівчата протримались разом лише рік. Від того часу співачка вирішила розвивати сольну кар'єру.

У 2020 році вона вийшла на паркет у шоу "Танці з зірками" та здобула неймовірну перемогу. У фіналі вона навіть хотіла розділити нагороду з Юлією Саніною.

Особисте життя

У 2008 році знаменитість народила сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули.

У 2012 році появилась новина, що жінка вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка, але пізніше Санта повідомила, що весілля було фейковим. У 2015 – одружилась із власником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. У пари народилась донька Софія.

У квітні цього року виконавиця повідомила, що розлучається із чоловіком.

На жаль, попри відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, хоч це був усвідомлений вибір. Я вдячна за неймовірну доньку, безумовне кохання, сім'ю, підтримку, неоціненні моменти та всю прекрасну частину спільного шляху,

– зізналась Санта Дімопулос.

Вона зазначила, що залишилась з екскоханим у дружніх і рідних стосунках.

В інстаграмі Санту запитали чи вона готова до нових стосунків. Зірка заявила, що вона про це не думає і робить ставку на власний розвиток.

Однак сьогодні співачка у своєму блозі виставляє чимало світлин із шикарними букетами квітів. Ймовірно, у зірки з'явився шанувальник.

Де зараз Санта Дімопулос

На початку повномасштабного вторгнення зірка разом із тодішнім чоловіком Ігорем і дітьми виїхали до Франції, а потім – до Дубаї.

Співачка демонструвала у своєму блозі кадри війни та навіть зверталась до росіян. Але навіть попри таку позицію їй не вдалось уникнути скандалів.

Наприклад, у День пам'яті жертв Голодомору Дімопулос виклала відео з чаюванням у Версалі. Влітку минулого року вона засвітилась на вечірці доньки російського олігарха у Монако.

Також не оминуло Санту й мовне питання. Вона розповіла, що на побутовому рівні спілкується трьома мовами, і блог веде також на трьох. А що стосується української, так вона намагається вводити її лагідно, без тиску. Виконавиця зазначила, що народилась і виросла у російськомовній родині, тому російська назавжди залишиться із нею.

Знаменитість продовжує подорожувати світом і ділиться зі своїми підписниками контентом із відпочинку. Часто Дімопулос у постах публікує думки щодо життя, його якості на що потрібно покладатись і тому подібне.