Страшна недуга з двох років, – Руслан Ханумак вперше пояснив, як йому вдалося виїхати з України

Днями Руслан Ханумак виїхав з України до США, через що нарвався на хейт. Тепер артист пояснив, як йому вдалося перетнути кордон у час війни.

Він зізнався, хто ж йому "допоміг" у цьому. Крім того, шоумен назвав причину виїзду.

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Руслан Ханумак поділився, що виїхав з України на законних підставах. Він заявив, що має астму, тому отримав відстрочку від мобілізації до 3 листопада цього року.

Ніколи не думав, що страшна недуга з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, "зіграє на руку" і дасть змогу побачитися з дитиною. Усі мої близькі, друзі, знайомі, колеги знають про постійний "Сальбутамол" у моїй кишені й періодично астматичні напади. Так, у нас у сім'ї це від діда по мамі, і кому треба сказати "спасибі" за виїзд, то це не президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному дідові,

– зазначив актор.

Він додав, що якби син через повномасштабне війне не переїхав з мамою до Америки, то сам нікуди б не виїжджав.

Раніше шоумен показав відео з зустрічі з Артуром. Тоді Ханумак написав: "Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом".