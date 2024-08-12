"Человек-титан": украинские звезды поделились воспоминаниями о Кузьме Скрябине и пригласили на концерт

Ко дню рождения Андрея Кузьменко во Львове состоится особый концерт. Накануне звезды, которые выступят на мероприятии, поделились трогательными воспоминаниями.

Концерт "Шампанские глаза" состоится в субботу, 17 августа. Он будет посвящен не только дню рождения Кузьмы Скрябина, но и его маме.

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Зрителей на концерте будет ждать особая программа из песен Кузьмы, что прозвучат в исполнении украинских звезд. Накануне события артисты поделились собственными воспоминаниями об Андрее Кузьменко.

"ЛесикСам" : "Относительно творчества Андрея могу говорить часами. Все его творчество и мое начинались вместе... Это мой брат, это легенда Украины, это философ, музыкант, все что лучше всего можно сказать о человеке, это о моем Кузьме".

: "Относительно творчества Андрея могу говорить часами. Все его творчество и мое начинались вместе... Это мой брат, это легенда Украины, это философ, музыкант, все что лучше всего можно сказать о человеке, это о моем Кузьме". Андрей Кравченко: "С Кузьмой встречался один раз в жизни. Это человек-титан, который имел свое непоколебимое мнение и стойкую волю. Человек, чья душа готова обнять весь мир вокруг. Справедливый, честный, талантливый. Он захватывал собой с полуслова. Так же как и его музыка захватывает с первой ноты. От песни "Старые фотографии" всегда мурашки, сколько бы раз ее не слушал. Ты живешь в песне. И вот именно когда в песне жизнь, эта песня вечная. Как и Кузьма".



Концерт ко дню рождения Кузьмы Скрябина / Фото пресс-службы

Golubenko : "С творчеством Скрябина я познакомился еще с детства, когда мой папа слушал его песни дома или в машине, и впоследствии эта музыка стала и моей любимой. Поэтому для меня будет большая радость выступить на этом концерте".

: "С творчеством Скрябина я познакомился еще с детства, когда мой папа слушал его песни дома или в машине, и впоследствии эта музыка стала и моей любимой. Поэтому для меня будет большая радость выступить на этом концерте". DIBVROVA : "Когда познакомился с этим замечательным человеком, я увидел перед собой высокого, кудрявого, веселого человека, который постоянно шутил. Кузьма навсегда будет в моей памяти и я уверен, что его вечные хиты будут навсегда в наших сердцах".

: "Когда познакомился с этим замечательным человеком, я увидел перед собой высокого, кудрявого, веселого человека, который постоянно шутил. Кузьма навсегда будет в моей памяти и я уверен, что его вечные хиты будут навсегда в наших сердцах". Зиновий Карач: "Что для меня музыка Кузьмы? Это саундтрек моей жизни... Музыка Скрябина может воспитать хорошего человека".

Концерт "Шампанские глаза" основан агентством VINIL вместе с родителями Кузьмы в 2019 году. Он стал неотъемлемой традицией для Львова. В этом году он состоится уже в четвертый раз – 17 августа в 19:00 в !FESTrepublic.



Концерт ко дню рождения Кузьмы Скрябина / Фото пресс-службы

Музыкальное сопровождение вечера обеспечит эстрадно-симфонический оркестр Театра Заньковецкой под руководством Богдана Мочурада. Также интересной особенностью программы станет звучание песен Скрябина в инструментальном исполнении оркестра.