Первое "золото" для Украины: как украинские звезды поздравили Ольгу Харлан и других саблисток

В Париже продолжаются Олимпийские игры 2024 года. В субботу, 3 августа, Украина получила свое первое "золото" на этих соревнованиях благодаря блестящей победе украинских саблисток в командном турнире по фехтованию среди женщин.

Сборная Украины, в состав которой входили Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, одолела команду Южной Кореи со счетом 45:42. Украинские звезды поздравили девушек с блестящей победой.

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Святослав Вакарчук

Певец поздравил девушек с победой и подчеркнул, что их успех вдохновляет его и всю Украину на новые достижения.

Победа, которая вдохновляет на еще большие победы! Спасибо, девушки! Какие же вы крутые! А Ольга Харлан особенно!,

– поделился эмоциями Вакарчук.

Григорий Решетник

Ведущий также присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что наша страна является невероятной. Он отметил, что достижения украинских спортсменок демонстрируют огромный потенциал и талант, который есть в нашей стране. Ведущий выразил восхищение и гордость за то, что Украина продолжает показывать такие исключительные результаты на международной арене.

"Золото наше. Поздравляю команду наших девушек. И всю Украину!", – Несгибаемая нация Героев и Героинь" поздравил шоумен с победой.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева также присоединилась к поздравлениям и выразила свое восхищение девушками по поводу их победы. Спортсменка отметила, что их успех является гордостью не только для команды, но и для всей Украины. Лилия поблагодарила их за вдохновение и за то, что они продемонстрировали настоящий дух и мастерство на Олимпийских играх.

Такая важная и символическая победа для Украины! Золотая награда Олимпиады – это не просто медаль, а символ нашей силы, единства и несокрушимого духа,

– написала спортсменка.

Также украинских спортсменок поздравили многие известные личности. Среди них были Джамала, Лилия Ребрик, Маша Ефросинина, Ольга Сумская, Ирина Билык, Екатерина Осадчая, Андрей Бедняков и другие.

Кроме того, тысячи украинцев в комментариях и соцсетях активно отмечали их успех, следя за Олимпиадой 2024 года. Все эти поздравления и поддержка подчеркивают всеобщее восхищение и гордость за достижения украинских спортсменок на международной арене.