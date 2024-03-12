Звезда "Женского квартала" стала мамой впервые: милое фото из роддома

Актриса и юмористка Алина Блажкевич сообщила, что родила первенца. Она предложила фанам оригинально поздравить малыша.

Актриса "Женского квартала" Алина Блажкевич сообщила радостную новость на личной странице. Она сообщила пол и имя первенца.

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Алина Блажкевич – впервые мама

В семье Алины и Романа Блажкевичей родился сын, которого назвали Андреем. Юмористка пока не хочет показывать лицо малыша миру. Но опубликовала фото детской кроватки, на которой лежал первенец.

Хотела всем рассказать, что на свет появился замечательный мальчик Андрей. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми. Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам бы кого-то да и сглазить. А оно мне не надо. Главное, что это самая большая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни,

– написала Алина Блажкевич.



Алина Блажкевич / Фото из инстаграма Алины Блажкевич

Новоиспеченная мамочка пожелала сыну жить в мирной стране. Поэтому предложила подписчикам оригинально поздравить ее и малыша: задонатить на мавик 3Т для 128 батальона 112 ОБТрО.

Личная жизнь Алины Блажкевич: что известно

Роман и Алина Блажкевич познакомились на юмористическом проекте "Лига смеха". Актриса играла в команде "Трио разные", а ее будущий избранник в "Де Ришелье".

Летом 2019 года Роман Блажкевич сделал девушке предложение. Это произошло в процессе съемок Летнего кубка "Лиги смеха" в Одессе. Уже в следующем году они сыграли свадьбу.

В ноябре прошлого года Алина Блажкевич сообщила о беременности и впервые показалась с округлым животиком.