Засветился на публике с первенцем: звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Источник:The Daily Mail
Английский актер Роберт Паттинсон и его избранница Сьюки Уотерхауз стали родителями. Они вышли на прогулку, где их подловили папарацци.
У звезды фильмов "Сумерки" и "Бэтмен" Роберта Паттинсона родился первенец. Это первый общий ребенок для него и актрисы Сьюки Уотерхауз.
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Роберт Паттинсон стал отцом
О пополнении в звездной семье стало известно от папарацци. Они сфотографировали новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхауз пытались скрыть свои лица за очками и головными уборами, но их все равно узнали. Интересно, что актер вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.
Позже к прогулке присоединилась мать Сьюки – Элизабет.
Отношения Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхауз
- В 2018 году звезды закрутили романтические отношения. Они пытались скрывать отношения от публики, но неоднократно попадали в объективы папарацци. Уже в следующем году Роберт Паттинсон неохотно подтвердил, что встречается с Уотерхауз, но добавил, что внимание прессы ему неприятно. Со временем пара начала жить вместе. Особенно их отношения укрепила пандемия.
- Роберт и Сьюки пока холосты, однако слухи об их помолвке ходят еще с декабря. Актриса подогрела обсуждение, когда появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.
- Сьюки Уотерхауз объявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мехико, где показалась с округлым животом. Однако она никак не комментировала отношения с Паттинсоном.