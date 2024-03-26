Засветился на публике с первенцем: звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Английский актер Роберт Паттинсон и его избранница Сьюки Уотерхауз стали родителями. Они вышли на прогулку, где их подловили папарацци.

У звезды фильмов "Сумерки" и "Бэтмен" Роберта Паттинсона родился первенец. Это первый общий ребенок для него и актрисы Сьюки Уотерхауз.

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Роберт Паттинсон стал отцом

О пополнении в звездной семье стало известно от папарацци. Они сфотографировали новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхауз пытались скрыть свои лица за очками и головными уборами, но их все равно узнали. Интересно, что актер вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.

Позже к прогулке присоединилась мать Сьюки – Элизабет.

Отношения Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхауз