Говорили молчать: Люленов рассказал о проблемах родителей в Молдове из-за поддержки Украины

Юморист и певец Иван Люленов родом из Молдовы, но с начала полномасштабного вторжения он начал учить украинский и поддерживать Украину. Это не слишком одобряла его семья.

Участник и победитель "Лиги смеха" родился в молдавском селе Стояновка. Там сейчас продолжает жить его семья.

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Звезда "Лиги смеха" ссорился с родителями из-за Украины

Иван Люлеев признался, что в его семье возникли проблемы из-за его четкой проукраинской позиции. Сначала он ссорился с родителями, но сейчас их отношения наладились.

Им говорили: "Вы пообщайтесь с Ваней, что он там говорит, пусть помолчит немного. Проблемы ему нужны?". Так им говорили какие-то тетки, родственники... Мы сначала конфликтовали немного, когда началось. А потом я понял, что эта тема не нужна, я не хочу с ними ругаться. Многие семьи из-за этого поссорились. Я все налаживал, и они меня поняли, мою позицию,

– рассказал комик.

По мнению Ивана Люленова, у большинства молдаван европейский вектор. Также в стране отключили шесть пропагандистских каналов. Но в Молдове остается население, которое скучает по Советскому Союзу.

"Раньше я был очень злой, а теперь я понимаю, что это есть и нужно с этим работать", – заметил юморист.

Были ли проблемы у самого Люленова

Иван Люленов находится в Украине, выступает с корпоративами, участвует в благотворительных концертах. О родной стране он не забывает и часто навещает родителей. Недавно юморист познакомил их со своей возлюбленной-украинкой.

Иван и сам получал угрозы убийством из-за своей позиции. Он выпустил песню "Путин умер", после которой получил множество комментариев и сообщений от пророссийских земляков. Но на их заявления юморист реагировал только с иронией.