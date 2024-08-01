Важный аспект моей жизни, – звезда "Голоса страны" заболел раком и рассказал про лечение

Участник шоу "Голос страны" Виктор Никифоров рассказал о своей болезни – рак. У артиста диагностировали лимфому Ходжкина 2-й степени.

Автор проекта Gorim! отметил, что сменил свой имидж из-за лечения онкологии. Известно, что артист побрил голову за месяц до объявления о своем заболевании.

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По словам Виктора, он проходит химиотерапию в Институте рака. Никифоров отметил, что пока не нуждается в финансовой помощи. Несмотря на сложное лечение, мужчина чувствует себя хорошо.

Делюсь с вами этим, потому что сейчас это важный аспект моей жизни и это трудно будет скрыть, особенно со временем лечения. Поэтому к моей музыкальной и творческой жизни, за которым вы следите, сейчас еще добавятся еще некоторые вещи из прохождения лечения и моей борьбы с болезнью,

– поделился музыкант.

Участник "Голоса страны" отметил, что борьба с раком в его семье и друзей – уже пройденный этап. Он подчеркнул, что обязательно преодолеет болезнь и пообещал продолжить создавать музыку.

Отметим, Виктор Никифоров стал звездой двух сезонов шоу "Голос страны" – 7-го и 11-го. Мужчина был в командах Сергея Бабкина и Тины Кароль. Несмотря на то, что артист не стал финалистом, он продолжил заниматься музыкой. Так, он вместе с Павлом Зеленовым создал проект Gorim!