Одна из лучших шеф-поваров: звезду американского "МастерШефа" нашли мертвой

Известная шеф-повар и звезда "МастерШефа" Наоми Померой ушла из жизни. 49-летняя женщина погибла из-за инцидента, произошедшего во время отдыха.

Американская шеф-повар, ее муж, дочь и еще один человек решили попробовать экстремальный вид отдыха. Они объединили круги для тюбинга и доску для гребли. Это происходило 13 июля.

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Отдыхающие быстро плыли по реке Вилламетт, как споткнулись о большую ветку и упали в воду. Наоми Померой была без спасательного жилета, в отличие от ее семьи. Тело 49-летней кулинарки нашли туристы через несколько дней после ужасного инцидента – 17 июля.

Наоми Померой была звездой американского "МастерШефа" и других кулинарных программ. Она была самоучкой, и это не помешало ей попасть в список 10 лучших новых шеф-поваров Америки в 2009 году по версии журнала Food & Wine.

Наоми Померой получила премию Джеймса Бирда и была признана лучшей шеф-поваром на северо-западе Тихого океана.