Сбежал из Украины: Злата Огневич назвала имя артиста, который удивил ее своей позицией

Певица Злата Огневич, которая остается в Украине и часто выступает для военных, высказалась об Олеге Виннике и Потапе. Эти артисты выехали за границу, продемонстрировав свою сущность.

Злата Огневич призналась, что один из артистов стал для нее настоящим удивлением. Речь идет об Олеге Виннике, который сбежал в Германию.

К слову Злата Огневич поразила саундтреком к украинскому фильму-мести "Конотопская ведьма"

Буду откровенной, из названных артистов неожиданностью для меня стал Олег Винник, потому что его творчество и позиционирование кардинально отличаются от его нынешней позиции. А относительно других артистов, мне не интересна их судьба от слова "вообще",

– высказалась певица.

Относительно Потапа Злата Огневич добавила, что те артисты, которые покинули Украину, могут иметь свои причины и обстоятельства. Однако их выбор отразил их настоящую суть и позицию. Она же взамен уважает тех музыкантов, которые остались и продолжают работать на благо государства.