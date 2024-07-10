Сбежал из Украины: Злата Огневич назвала имя артиста, который удивил ее своей позицией
Источник:"Фокус"
Певица Злата Огневич, которая остается в Украине и часто выступает для военных, высказалась об Олеге Виннике и Потапе. Эти артисты выехали за границу, продемонстрировав свою сущность.
Злата Огневич призналась, что один из артистов стал для нее настоящим удивлением. Речь идет об Олеге Виннике, который сбежал в Германию.
К слову Злата Огневич поразила саундтреком к украинскому фильму-мести "Конотопская ведьма"
Буду откровенной, из названных артистов неожиданностью для меня стал Олег Винник, потому что его творчество и позиционирование кардинально отличаются от его нынешней позиции. А относительно других артистов, мне не интересна их судьба от слова "вообще",
– высказалась певица.
Относительно Потапа Злата Огневич добавила, что те артисты, которые покинули Украину, могут иметь свои причины и обстоятельства. Однако их выбор отразил их настоящую суть и позицию. Она же взамен уважает тех музыкантов, которые остались и продолжают работать на благо государства.
- Заметим, Олег Винник сейчас находится в Германии, куда уехал 26 февраля 2022 года. Он не выходит на связь, хотя его фан-клуб активно защищает артиста.
- Потап тем временем также находится за границей, где якобы работает над новой музыкой.