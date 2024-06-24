Подарил огромный букет, сумку и кольцо Bulgari: Остапчук поздравил жену с днем рождения

Сегодня, 24 июня, жене украинского ведущего Владимира Остапчука, Екатерине Полтавской, исполнилось 24 года. Шоумен уже поздравил любимую с праздником, а блогер показала сюрприз от мужа подписчикам.

К тому же Остапчук посвятил пост-поздравление Екатерине. Он также поделился новыми романтическими фотографиями с любимой.

Не пропустите 10 легендарных украинских треков, которые взорвали мировые чарты

Владимир показал кадры из новой фотосессии с Полтавской. На кадрах мужчина позировал в белой рубашке и черных штанах, а его жена в белом платье. Кроме того, Екатерина сделала волнистую укладку и нежный макияж.

С днем рождения! Спасибо, что ты рядом со мной. Спасибо, что любишь и веришь. Спасибо, что держишь крепко-крепко. Люблю тебя, моя невероятная "24-летняя жена Остапчука",

– написал под фотографиями шоумен.

В своих инстаграм-сторис Екатерина также поделилась букетом от любимого. Владимир подарил жене большую охапку пионовидных роз. Кроме того, блогер похвасталась и другими презентами, которые ей, вероятно, тоже сделал Владимир. Среди них – кольцо от Bulgari и сумка Yves Saint Laurent.

Что известно об отношениях Екатерины Полтавской и Владимира Остапчука