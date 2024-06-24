К тому же Остапчук посвятил пост-поздравление Екатерине. Он также поделился новыми романтическими фотографиями с любимой.
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Владимир показал кадры из новой фотосессии с Полтавской. На кадрах мужчина позировал в белой рубашке и черных штанах, а его жена в белом платье. Кроме того, Екатерина сделала волнистую укладку и нежный макияж.
С днем рождения! Спасибо, что ты рядом со мной. Спасибо, что любишь и веришь. Спасибо, что держишь крепко-крепко. Люблю тебя, моя невероятная "24-летняя жена Остапчука",
– написал под фотографиями шоумен.
В своих инстаграм-сторис Екатерина также поделилась букетом от любимого. Владимир подарил жене большую охапку пионовидных роз. Кроме того, блогер похвасталась и другими презентами, которые ей, вероятно, тоже сделал Владимир. Среди них – кольцо от Bulgari и сумка Yves Saint Laurent.
Екатерина Полтавская показала свои подарки на день рождения / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Екатерины Полтавской и Владимира Остапчука
- История любви телеведущего и блогера началась в социальных сетях. Впоследствии их онлайн-общение постепенно переросло в реальные встречи.
- Символической датой начала отношений стало 4 октября – день, когда Остапчук официально завершил свой предыдущий брак.
- В начале своего романа пара пыталась сохранять приватность, но уже в начале 2023 года их отношения стали предметом активных обсуждений в социальных сетях.
- Подозрения относительно их официального союза возникли 22 февраля, когда в сети появилось их совместное фото из сервисного центра.
- Владимир не скрывал своих эмоций, называя этот день одним из самых счастливых в своей жизни. Однако, как призналась Екатерина, их бракосочетание состоялось довольно спонтанно в марте. Пышная свадьба, о которой мечтает невеста, пока откладывается минимум на год.
- Интересно, что для Остапчука этот брак стал третьим, тогда как Екатерина впервые официально оформила свои отношения.