Кто стал инициатором и как отреагировали родители: беременная жена Остапчука раскрыла новые детали

Жена Владимира Остапчука продолжает делиться деталями первой беременности. Она рассказала, кто первый заговорил о детях, и как на новость отреагировали их родители.

Екатерина Полтавская ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. Она рассказала, что не уговаривала Владимира рожать ребенка – это было их совместное решение. В то же время Остапчук первым предложил планировать пополнение.

К слову Владимир Остапчук честно ответил, общается ли с детьми от первого брака

Я бы не рожала от мужчины, которого надо уговаривать на ребенка. Мы в начале года говорили о детях, однако я думала начать планировать летом (это я про себя так решила, ему не говорила), но он первый мне предложил начать в марте,

– рассказала жена шоумена.



Екатерина Полтавская о ребенке / Фото из инстаграм-сториз

Екатерина рассказала, что их родители быстро узнали новость о пополнении, ведь она не смогла бы долго это скрывать. Тем более, что все знали о планах супругов.

"Моя мама сказала, что она так и думала, что быстро получится. Мама Вовы трижды спросила, правда ли это, потому что привыкла, что мы с приколом. Но все счастливы. Все звонят почти каждый день, и спрашивают, как малыш", – поделилась жена Остапчука.



Екатерина Полтавская о ребенке / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, Владимир Остапчук станет отцом в третий раз, но для Екатерины это первый ребенок. Пополнение в семье произойдет зимой – в декабре. Сейчас супруги не называют пол малыша.