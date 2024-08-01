Сын Виктора Павлика сказал первые слова: Екатерина Репяхова показала щемящее видео

Жена Виктора Павлика опубликовала трогательное видео с сыном. После задержки речи мальчик начал проговаривать свои первые слова.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой имел откат в развитии и задержку речи. Но его родители работали над здоровьем малыша – и их работа уже приносит плоды.

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Екатерина Репяхова опубликовала в сети видео, в котором показала, как Михасик говорит свои первые слова. Эти кадры сопровождали и другие моменты из жизни мальчика: отдых, походы к специалистам, прогулки с родителями.

За этим видео так много стоит,

– написала блогерша.

Жена Виктора Павлика показала сына: видео

Напомним, сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой поставили диагноз – диспраксия, это неврологическое расстройство. Миша слышал и понимал обращения других, но не реагировал на них. Звездная семья прошла немалый путь диагностики и коррекции: это занятия у логопеда, ипотерапия, дельфинотерапия и многое другое.