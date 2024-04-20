Жена Виктора Павлика призналась, готов ли 58-летний артист ко второму ребенку

Жена украинского певца Виктора Павлика, блоггер и бизнесвумен Екатерина Репяхова честно поделилась отношением мужа относительно рождения еще одного ребенка. Женщина призналась, что сама не против забеременеть во второй раз.

Звездная пара уже имеет двухлетнего сына Михаила. Впрочем, у малыша есть задержка речи и этой проблемой Екатерина активно занимается.

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Хочет ли Виктор Павлик еще одного ребенка

Женщина рассказала, что уже готова ко второй беременности. В то же время Виктор Павлик не выражает такого желания, а все из-за его возраста. Артисту недавно исполнилось 58 лет, и из-за этого он считает себя слишком старым.

Однако, Репяхова, несмотря на отсутствие мотивации своего мужа, планирует таки стать матерью во второй раз. Екатерина призналась, что хочет дочь.

Виктор Франкович говорит, что он старый и не выдержит. А я, конечно, хочу еще детей. Хочу еще очень доченьку. Главное, что я хочу,

– заверила блогерша.

Интервью Екатерины Репяховой: смотрите видео онлайн

Что известно о сыне Репяховой и Павлика