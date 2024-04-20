Она опубликовала первые фото с девочкой, которую зовут Лондон. Актриса отметила, что всегда мечтала о дочери с таким именем.
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Как выглядит дочь Пэрис Хилтон
На фото Лондон одета в нежно-розовую блузку, юбку и повязку на голову, а модель – в платье с цветочным принтом. Кроме того, в посте можно увидеть и кадры Пэрис с годовалым сыном Фениксом и мужем.
Мои ангелочки показали мне любовь, о которой я даже не подозревала, что она такая глубокая, пока я не стала их мамой,
– отметила знаменитость.
Что известно о детях Пэрис Хилтон
- В январе 2023 года 41-летняя модель и ее муж, бизнесмен Картер Реум, стали родителями первенца – сына, рожденного с помощью суррогатного материнства. Супруги назвали малыша двойным именем Феникс Баррон Хилтон-Реум. Заметим, что Феникс символизирует птицу, которая восстает из пепла, чтобы снова взлететь, а имя Баррон – в честь покойного дедушки актрисы.
- Осенью 2023 года появилась новость о том, что знаменитость стала матерью во второй раз. Пэрис тогда выставила пост, где сообщила о пополнении в семье. Среди поклонников возникли предположения, что второго ребенка также родила суррогатная мать.