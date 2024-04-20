Она опубликовала первые фото с девочкой, которую зовут Лондон. Актриса отметила, что всегда мечтала о дочери с таким именем.

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Как выглядит дочь Пэрис Хилтон

На фото Лондон одета в нежно-розовую блузку, юбку и повязку на голову, а модель – в платье с цветочным принтом. Кроме того, в посте можно увидеть и кадры Пэрис с годовалым сыном Фениксом и мужем.

Мои ангелочки показали мне любовь, о которой я даже не подозревала, что она такая глубокая, пока я не стала их мамой,

– отметила знаменитость.

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