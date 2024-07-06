Это уже навсегда, – Инна Мирошниченко растрогала историей о первой встрече с приемной дочерью

Тимур и Инна Мирошниченко недавно усыновили дочь Ангелину. Жена ведущего рассказала о волнении перед первой встречей с ребенком.

Инна призналась, что впервые увидела дочь во время видеозвонка. Будущая дочь находилась за границей до усыновления, поэтому супруги имели только такую возможность познакомиться с Ангелиной.

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По словам Мирошниченко, девочка имела печальный опыт того, что после звонка семья за ней не приехала. Поэтому, звезды волновались перед первой онлайн-встречей с дочкой.

Служба, заведение и кандидат общаются, задают вопросы, и если после этого сомнений нет, ребенка просят зайти. Она хоть и была за дверью, но точно знала для чего,

– поделилась Инна.

В то же время супруги хотели установить контакт с Ангелиной и сделать все возможное, чтобы подарить ей счастливую жизнь. Тимур и Инна заверили девочку, что они приедут за ней уже совсем скоро.

Потому что знали, что это уже навсегда. В этот момент она немного отклонилась назад, повернулась к воспитателю и говорит: "Так это мои мама и папа? У меня теперь есть мама и папа?"

– рассказала жена шоумена.

Звезды увиделись вживую с дочкой через десять дней, поскольку Тимур имел много работы. Несмотря на волнение и страх, супругам удалось стать родителями Ангелины.

Напомним, Инна Мирошниченко рассказала об адаптации девочки в семье. По словам жены ведущего, сын Марсель и дочь Ангелина приспосабливаются к семье очень по-разному.