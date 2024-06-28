Плюс один украинец дома, – жена Мирошниченко показала новые фото с усыновленной дочкой
Источник:Инна Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко усыновили второго ребенка – их семья пополнилась девочкой. Жена телеведущего немного больше рассказала о пути к усыновлению.
Инна Мирошниченко в инстаграм-сториз раскрыла первые детали усыновления ребенка. Также она поделилась новыми снимками.
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Жена Тимура Мирошниченко опубликовала фото с усыновленной дочерью и показала удостоверение личности на возвращение в Украину. Похоже, что она нашла ребенка, который нуждался в родителях, за рубежом. Инне пришлось пройти немалый путь к усыновлению.
Почти неделю в машине. Тысячи километров. Очереди на границах. Переезды между городами. Документы, консульства. И вот наконец плюс один украинец дома!
– рассказала Инна Мирошниченко.
Инна Мирошниченко с дочкой / Фото из инстаграм-сториз
Адвокат добавила, что их с дочкой ждут еще 7 часов дороги домой. Она также рассказала, что девочке не понравилось долго ждать возвращения.
"Мы имели пит-стоп в Кракове, потому что меня дико тошнит в дороге. И доня от заведения до консульства (там пару часов ехать) 1001 раз спросила "почему так долго?". Поэтому мариновать ребенка переездами по 10 часов в день мы не стали. Потому что если две долго, то 20..." – поделилась Инна.
Инна Мирошниченко с дочкой / Фото из инстаграм-сториз
Тимур и Инна Мирошниченко стали родителями в четвертый раз
- С самого начала звездные супруги планировали усыновить двух детей. Однако с первого раза они получили разрешение только на одного ребенка. Так в их семье произошло пополнение – мальчик Марсель, которому скоро исполнится 3 года.
- Процедура второго усыновления оказалась не проще, чем первый раз. Она длилась около полугода. После курсов усыновителей Инне Мирошниченко указали довольно строгие критерии: она могла усыновить девочку в возрасте 8-10 лет без социальной истории.
- Инна Мирошниченко опубликовала загадочное сообщение о том, что скоро семья ожидает пополнения. Тимур объяснил, что усыновление уже на окончательном этапе. 26 июня стало известно, что пара усыновила второго ребенка.