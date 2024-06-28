Плюс один украинец дома, – жена Мирошниченко показала новые фото с усыновленной дочкой

Тимур и Инна Мирошниченко усыновили второго ребенка – их семья пополнилась девочкой. Жена телеведущего немного больше рассказала о пути к усыновлению.

Инна Мирошниченко в инстаграм-сториз раскрыла первые детали усыновления ребенка. Также она поделилась новыми снимками.

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Жена Тимура Мирошниченко опубликовала фото с усыновленной дочерью и показала удостоверение личности на возвращение в Украину. Похоже, что она нашла ребенка, который нуждался в родителях, за рубежом. Инне пришлось пройти немалый путь к усыновлению.

Почти неделю в машине. Тысячи километров. Очереди на границах. Переезды между городами. Документы, консульства. И вот наконец плюс один украинец дома!

– рассказала Инна Мирошниченко.



Инна Мирошниченко с дочкой / Фото из инстаграм-сториз

Адвокат добавила, что их с дочкой ждут еще 7 часов дороги домой. Она также рассказала, что девочке не понравилось долго ждать возвращения.

"Мы имели пит-стоп в Кракове, потому что меня дико тошнит в дороге. И доня от заведения до консульства (там пару часов ехать) 1001 раз спросила "почему так долго?". Поэтому мариновать ребенка переездами по 10 часов в день мы не стали. Потому что если две долго, то 20..." – поделилась Инна.



Инна Мирошниченко с дочкой / Фото из инстаграм-сториз

Тимур и Инна Мирошниченко стали родителями в четвертый раз