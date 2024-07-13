Супруга Евгения Кота выписалась из полового и растрогала первым семейным фото втроем

10 июля, Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями. Тренер уже выписалась из больницы и рассказала, как прошли роды.

После появления дочери на свет, хореограф и гимнастка стали чаще радовать поклонников семейным контентом. Так, на днях Евгений показал, как проводит время с новорожденным ребенком.

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Теперь звезды опубликовали первую семейную фотографию втроем. На кадре Наталья и Евгений нежно держат свою дочь и с любовью смотрят на нее. Кот предстал в белой рубашке и черных штанах, а Татаринцева – в белом платье.

"Готовы отправляться домой", – поделилась Наталья.



Первая семейная фотография Кота и Татаринцевой с ребенком / Скриншот из инстаграм-сторис

Гимнастка отметила, что роды прошли не так легко, как ожидалось. Впрочем, жена хореографа заверила, что скоро восстановится, несмотря на быстрый срок выписки из больницы.

Новый этап жизни. Мы впервые стали самыми счастливыми родителями на свете. Сейчас мы влюблены не только друг в друга, но и еще одного важного человечка для нас. Мы сегодня выписываемся, несмотря на сложную родовую деятельность. Я быстро восстанавливаюсь,

– подчеркнула Татаринцева.



Наталья Татаринцева рассказала о родах / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, звездная пара планировала партнерские роды в одной из частных больниц Украины. По словам Евгения, стоимость процедуры составляла более двух тысяч долларов (81 тысяча гривен).