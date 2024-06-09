Жадан присоединился к Нацгвардии, а Удовиченко победил в конкурсе скрипачей: главные события шоубиза

Очередная неделя для украинского шоу-бизнеса выдалась довольно интересной и важной. Так, на днях стало известно о вступлении участников рок-группы "Жадан и Собаки" в Нацгвардию.

Кроме того, на этой неделе украинцы достигли важных побед в различных сферах. Подробнее обо всем этом – далее в материале Show24.

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Прежде всего важно вспомнить о том, что украинский скрипач Дмитрий Удовиченко получил гран-при на конкурсе имени королевы Елизаветы, который в музыкальном мире нередко сравнивают с "Оскаром". Его победа стала исторической для Украины, ведь впервые представитель нашего государства получил главный приз за время независимости. Дмитрия наградили щедрой денежной премией в размере 25 тысяч евро от королевы Матильды. Кроме того, он получил эксклюзивную привилегию выступать со знаменитой скрипкой Страдивари Guggins 1708 года выпуска в течение четырех лет, что даст ему возможность продемонстрировать свои музыкальные таланты на концертах в Бельгии и других странах.

Дмитрий Удовиченко исполнил концерт Шостаковича в финале конкурса имени королевы Елизаветы: видео

Еще одной важной победой стала золотая медаль Елизаветы Ястремской на Кубке Украины по бодибилдингу в категории "Модель бикини". Модель сейчас активно занимается этим видом спорта после участия в конкурсе "Мисс Вселенная", где представляла Украину.

На музыкальной сцене группа Quest Pistols анонсировала сольный проект своего фронтмена Антона Савлепова под названием SAVLEPOV. Подготовку к нему он начал еще в 2021 году, но пришлось отложить из-за войны. 5 июня артист выпустил дебютный трек "Розстебни", а уже этим летом выйдет полноценный альбом.

SAVLEPOV – "Розстебни": видео

Другой культовый украинский артист – Сергей Жадан – присоединился в ряды 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Сейчас поэт проходит военные учения вместе с двумя участниками своей группы "Жадан и Собаки". Среди них вокалист и гитарист коллектива Евгений Турчинов.

Мы уже давно собирались мобилизоваться. Начиная с зимы готовились, проходили ВЛК, сейчас находимся на подготовке,

– рассказывал фронтмен коллектива.

Жадан и Турчинов уже даже поделились фото в военной форме.

Сергей Жадан и Евгений Турчинов выставили фотографии в форме / Фото из инстаграма артистов