На фоне одиозных заявлений о перемирии: Козловский и Шаманская поддержали Волошина, которого захейтили

Скандальные высказывания блогера Александра Волошина на фоне удара по детской больнице "Охматдет" вызвали бурную реакцию сети. Инфлюенсера решили поддержать Виталий Козловский, Алина Шаманская и Ирина Гатун.

На днях блогер также получил обвинения от аудитории из-за якобы кражи донатов для восстановления детской клиники. Впрочем, Александр все опроверг и предоставил отчет, где показал историю расходов для "Охматдета".

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Вместо передачи всей суммы, а именно 6 миллионов гривен, на нужды больницы, Александр решил оказывать точечно помощь пострадавшим. Из-за этого мужчина получил волну критики в социальных сетях, а популярный телеграм-канал, за которым следит более 400 тысяч пользователей, заявил, что блогер украл собранные средства. Впрочем, доказательств юзеры не получили. Волошин отреагировал на эти заявления, заверив, что покажет все отчеты.

На сторону блогера стал известный певец Виталий Козловский. Артист подчеркнул, что весь хейт пройдет и пожелал держаться. В то же время к исполнителю присоединилась блогер Алина Шаманская, которая заявила, что правда всегда победит.

Покажите мне людей, которым за сутки люди пришлют 6 миллионов гривен! Это главный показатель, с которого нужно начинать эту историю,

– поделилась инфлюенсерка.



Козловский поддержал Волошина / Скриншот из инстаграма блогера



Шаманская о Волошине / Скриншот из инстаграма блогера

Также к поддержке Волошина присоединилась актриса "Квартала 95" Ирина Гатун. Звезда рассказала, что знает Александра лично и очень его уважает.

Я понимаю, что ему сейчас не смешно, потому что сама недавно была в такой ситуации. Не там вы предателей ищете. Я с тобой,

– высказалась Ирина.



Ирина Гатун поддержала Волошина / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Александра Волошина обвинили в распространении языка вражды, поэтому он решил в дальнейшем не афишировать финансовую помощь защитникам Украины. В своем заявлении блогер заявил, что "не готов брать на себя такую ответственность".