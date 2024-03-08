Верю, что они меня любят, – Зеленский с улыбкой рассказал о жене и детях

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей семье в новом интервью. Он поделился, как часто видится с женой и как ему поднимают настроение дети.

Владимир Зеленский дал интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала. Ведущий спросил его о семье: жене и детях.

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Владимир Зеленский рассказал о семье

Лидер страны с улыбкой на лице сообщил, что и его дочь Александра, и сын Кирилл учатся в Украине. Из-за военного времени им приходится общаться с друзьями то в онлайн-формате, то офлайн. Но такая комбинированная система образования есть у всех украинцев сейчас.

Я их вижу не очень часто, к сожалению. Верю, что они меня любят и крепко обнимают, потому что любят, а не потому, что мы редко видимся. Это большой позитив и самое дорогое, что у нас есть с моей женой – это наша семья, – поделился Зеленский.

В рассказе президент вспомнил и о первой леди Елене Зеленской. С ней он имеет возможность встречаться чаще.

"Жену вижу чаще, она помогает мне. У нее есть свои гуманитарные проекты. Чаще, потому что она приходит к нам в офис, работает здесь. Мои дети, моя семья находятся в таких же условиях, как и все дети, которые здесь, в Украине. Мы ни на что не жалуемся", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее Елена Зеленская рассказывала об отношениях с Владимиром

Первая леди Украины рассказывала, что ей с президентом не удается видеться часто. У них "параллельная" семейная жизнь из-за того, что графики обоих редко совпадают. Обычно они могут встретиться раз в неделю на несколько часов. И Елена Зеленская старается обустроить жизнь так, чтобы она была комфортной хотя бы для детей.

В то же время жена президента замечала, что у нее с мужем не происходит серьезных кризисов. Секрет их крепких отношений в том, чтобы быть настоящими друзьями друг для друга. Это умение поддерживать друг друга, мотивировать и даже заставлять смеяться.