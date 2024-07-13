Владимир Зеленский встретился с Мэттью Макконахи в США: какое предложение получил актер

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская сейчас находятся в США. Они осуществляют рабочие визиты, которые помогут обеспечить поддержку Украины в войне.

Супруги Зеленских встретились с голливудским актером Мэттью Макконахи и его женой Камилой Алвес. В то же время там присутствовала первая леди штата Юта – Эбби Кокс.

Интересно В total black образе: Елена Зеленская поразила элегантностью на рабочей встрече в США

Лидер Украины предложил Мэттью поддержать фандрейзинговую платформу UNITED24. Впрочем, своего решения о сотрудничестве с украинской инициативой Макконахи не сообщил. Интересно, что ранее актер никак не освещал свою позицию относительно полномасштабного вторжения. Однако, Владимир все равно поблагодарил американских звезд за их поддержку. Также глава страны рассказал о боях на фронте и городах, которые ежедневно подвергаются вражеским обстрелам, в частности о Харькове.

Глава государства подчеркнул важность сохранения внимания к Украине и на украинском видении достижения справедливого мира, основой которого является Формула мира,

– говорится на сайте президента.



Владимир Зеленский, Камила Алвес и Мэттью Макконахи / Фото с сайта Президента Украины

Напомним, во время проведения саммита НАТО Елена Зеленская встретилась с первой леди Великобритании Викторией Стармер. Жены лидеров двух стран провели время за совместным чаепитием. Елена призналась, что ей удалось найти общий язык с новой коллегой.