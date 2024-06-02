Владимир Завадюк откровенно поделился, как его жизнь изменил каминг-аут: фото продюсера с любимым

В июне мировое сообщество отмечает месяц прайда за права ЛГБТ-сообщества. По этому случаю украинский продюсер Владимир Завадюк рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он открыто заявил о своей сексуальной ориентации.

Кроме того, он поделился совместными фото со своим возлюбленным. Среди них также есть фотография, где пара целуется.

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По словам Владимира, после каминг-аута он почувствовал себя свободным человеком. Кроме психологического облегчения, это повлияло и на круг его общения – он заметно расширился за счет людей с подобными взглядами и интересами. К тому же продюсер был приятно удивлен поддержкой, которую выразили его коллеги. Даже те, кто сначала скептически относился к его ориентации, впоследствии изменили свое мнение к лучшему.

Я научился делать комплименты свободно, спрашивать у людей об их границах больше. Для того, чтобы никому не вредить. Чтобы быть свободным, но в то же время уважать чужие границы и говорить открыто о своих. Меня наконец приняла мама. И теперь мы с ней говорим о моем личном, как друзья,

– поделился Завадюк.

Как Владимир Завадюк совершил каминг-аут

Он публично рассказал о своей сексуальной ориентации в апреле 2023 года. Это произошло на фоне кастинга к новому сезону вокального шоу "Голос страны", одним из продюсеров которого Владимир является.

В своем эмоциональном посте Завадюк отметил, что период полномасштабной войны в Украине стал для него временем самосовершенствования и переосмысления приоритетов. Он усиленно занялся изучением английского, посещал тренажерный зал, вернулся к плаванию, а также завел собаку по имени Шордич. Кроме того, продюсер поделился планами открыть собственную кофейню.

Главным же для Владимира стало решение начать жить вместе со своим любимым.

Продюсер отметил, что решиться на каминг-аут ему было нелегко, однако он пошел на этот шаг, руководствуясь стремлением быть смелым и откровенным с собой и окружением.