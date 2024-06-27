Позвонил другу в Верховную Раду, известный певец шокировал, как Остапчук проходил ВЛК с полицией
Источник:Виктор Байда
Виктора Байду, который является лидером группы Our Atlantic, мобилизовали в ВСУ. Музыкант подробно рассказал, как проходил ВВК. Оказалось, что вместе с ним был Владимир Остапчук, которому, по словам артиста, удалось избежать мобилизации.
Байда отметил, что шоумен якобы "отмазался" от службы. В этом, как рассказал фронтмен Our Atlantic, Остапчуку помог друг из Верховной Рады.
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Выяснилось, что Виктор и Владимир 19 июня вместе с другими мужчинами проходили военно-врачебную комиссию в одной из поликлиник Киева. Лидер Our Atlantic отметил, что шоумен был единственным, кого сопровождали полицейские. Кроме того, по словам Байды, Остапчук проходил ВВК вне очереди.
Я спросил его "тебя тоже запаковал патруль полиции?". Он сказал, что "нет, я сам пришел". Я рассказал ему историю, что я и еще несколько человек доехали сюда с трудом, потому что по дороге в поликлинику у сотрудников полиции неоднократно ломалась машина из-за чего мы добирались на трех разных. На что он мне ответил, что слышал это в рации полицейских (здесь уже выводы делайте сами),
– рассказал Виктор.
Он добавил, что пройдя экспресс ВЛК 7 человек, включая Владимира, повезли в Шевченковский ТЦК.
Нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Остапчук сказал, что у нас нет выбора и мы все должны служить,
– отметил артист.
Далее, по словам Байды, в 23:00 все, кроме телеведущего, сидели в автобусе, ожидая когда их отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ.
В казарме я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он (Владимир – 24 Канал) позвонил другу в ВР и ему дали отсрочку на месяц. По словам парня, он узнал об этом от самого Остапчука, когда тот общался с представителями полиции и ТЦК,
– объяснил Виктор.
Певец подытожил: "Поймите меня правильно, я не пытаюсь разрушить кому-то жизнь, но такое беззаконие и кумовство раскалывает украинское общество. Чем Владимир Остапчук лучше других граждан Украины, которые несмотря на жестокий и неправомерный метод мобилизации все равно готовы защищать Украину от врага?".
Что известно о Викторе Байде и его музыкальной карьере
- Он является фронтменом инди-поп группы Our Atlantic. Коллектив начал свой путь в 2017 году, когда Виктор и его коллега Дмитрий Бакал, знакомые еще со времен учебы в музыкальном колледже, объединили свои усилия для создания музыки. Первой их совместной работой была песня Pillow. Эта композиция стала основой для их дебютного мини-альбома.
- Музыка Our Atlantic отличается сочетанием различных стилей, таких как диско, фанк и соул, при этом группа черпает вдохновение из украинского фанка 70-х и 80-х годов. Особой изюминкой бэнда является мелодичный вокал Байды, выполненный на высоких нотах, что создает уникальное звучание.
- Среди известных композиций Our Atlantic такие синглы, как "Слышишь?", "Моя любовь", "Тщетные мечты" и многие другие.
- Интересно, что в 2022 году группа приняла участие в Национальном отборе на Евровидение с песней "Моя любовь". Они успешно прошли в финал, где заняли пятое место среди восьми.