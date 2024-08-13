Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская впервые раскрыли имя будущего ребенка

Супруги ведущего Владимира Остапчука и блогера Екатерины Полтавской готовятся к отцовству. Пара продолжает рассказывать о беременности инфлюенсерки своим поклонникам.

На днях, звезды устроили гендер-пати, на котором сообщили пол будущего ребенка. Владимир и Екатерина ждут рождения мальчика.

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Теперь Остапчук и Полтавская опубликовали видео, на котором блогерша проходит УЗИ. Вместе с ней был и ее муж, который поддержал свою жену во время очередного обследования. В то же время супруги решили рассекретить имя своего будущего сына. Мальчика планируют назвать Тимофеем.

Наш Тим. Тимофей. Приехали посмотреть на малыша. У него уже видео больше, чем у нас,

– отметили звезды.

Екатерина поделилась, что ее беременность проходит комфортно благодаря специалистам в клинике. Блогерша в шутку сказала, что хочет предложить врачу стать крестной мамой своего ребенка.

Напомним, конце июля Остапчук и Полтавская сообщили, что скоро станут родителями. Для Владимира это будет третий ребенок, тогда как для Екатерины – первый. Рожать инфлюенсерка планирует в декабре. По словам блогера, ей не пришлось уговаривать мужа на такой серьезный шаг. Более того, Остапчук первым предложил жене начать планировать пополнение в семье.