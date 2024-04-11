Были в хороших отношениях, – судья "Танцуют все" об общении с предателями Ямой и Денисовой
Источник:ТСН
Ведущий "Танцуют все" Раду Поклитару имел возможность сотрудничать с хореографами Владом Ямой и Татьяной Денисовой, которые сбежали из Украины. Балетмейстер честно признался о своем отношении к экс-коллегам.
К тому же Раду рассказал, что у него есть знакомые, которые до сих пор находятся в России. Более того, он поделился, что с некоторыми из них до сих пор поддерживает связь.
К слову Меня ждет операция, – судья "Танцуют все" шокировал признанием о болезни
Что известно об общении Раду со знакомыми-россиянами
По словам хореографа, у него остались знакомые по ту сторону линии фронта. Однако, с началом полномасштабного вторжения он максимально отстранился от них и количество общения с ними сократилось в разы. В то же время Раду до сих пор поддерживает связь с некоторыми знакомыми, которые остались в стране-агрессоре.
Я учился в Перми шесть лет. Моя профессия артиста балета родом оттуда. Я работал в Белоруссии 10 лет и получил там профессию. Это нормальная постсоветская биография. Понятно, что у меня остались знакомые по ту сторону линии фронта. Конечно же количество общения сразу сократилось в разы. Творческие совместные планы свелись к нулю. Остались буквально единицы людей, с которыми общаюсь,
– рассказал танцовщик.
Как Поклитару относится к Яме и Денисовой
Раду поделился, что его отношение к экс-коллегам Владу Яме и Татьяне Денисовой резко изменилось. Балетмейстер до начала вторжения был в теплых дружеских отношениях с хореографами. Однако, сейчас он перестал с ними общаться и отслеживать их "новую жизнь".
Я с Татьяной общался и она была у меня до войны, она заезжала ко мне – замечательный вечер. Мы больше не общались, я ее не видел. Не очень сильно отслеживаю чужую жизнь и судьбы. Не знаю, где она. Я не очень интересуюсь. Новости читаю только о войне. Мы с Владом Ямой всегда были в очень хороших, милых отношениях. Таня была у меня в гостях дома, а Влад ни разу не был. Но мы нормально общались,
– отметил судья "Танцуют все".
Интервью Раду Поклитару: смотрите видео онлайн
Куда сбежали Влад Яма и Татьяна Денисова
- Мужчина покинул территорию Украины в первые часы после полномасштабного вторжения. По словам Влада, ему удалось это сделать до ограничения выезда мужчинам призывного возраста.
- Сейчас он с женой и детьми переехал в Майами, в США. Там мужчина с начала 2023 года устроился тренером по танцам. В своем блоге он активно делится беззаботной и комфортной жизнью в Америке, за что часто получает хейт от украинцев.
- Татьяна Денисова еще в 2021 году отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Начало войны хореограф застала в Украине, ведь как раз участвовала в съемках шоу "Танцы. World of Dance". По словам ее коллеги Жени Кота, за день до начала войны они говорили и Денисова рассказывала, настолько она счастлива снова быть дома.
- Однако, 24 февраля 2022 года изменила свое мнение. Под взрывы и сирены она сбежала за границу. Впоследствии 44-летняя Денисова засветилась в российском проекте "Новые танцы", выходящем на канале ТНТ. Именно поэтому и распространялась информация, что Денисова выехала в Россию.
- Впоследствии стало известно, что она находится на западе Германии, в столице федеральной земли Гессен Висбадене. О войне Денисова так и не говорит.