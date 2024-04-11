Были в хороших отношениях, – судья "Танцуют все" об общении с предателями Ямой и Денисовой

Ведущий "Танцуют все" Раду Поклитару имел возможность сотрудничать с хореографами Владом Ямой и Татьяной Денисовой, которые сбежали из Украины. Балетмейстер честно признался о своем отношении к экс-коллегам.

К тому же Раду рассказал, что у него есть знакомые, которые до сих пор находятся в России. Более того, он поделился, что с некоторыми из них до сих пор поддерживает связь.

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Что известно об общении Раду со знакомыми-россиянами

По словам хореографа, у него остались знакомые по ту сторону линии фронта. Однако, с началом полномасштабного вторжения он максимально отстранился от них и количество общения с ними сократилось в разы. В то же время Раду до сих пор поддерживает связь с некоторыми знакомыми, которые остались в стране-агрессоре.

Я учился в Перми шесть лет. Моя профессия артиста балета родом оттуда. Я работал в Белоруссии 10 лет и получил там профессию. Это нормальная постсоветская биография. Понятно, что у меня остались знакомые по ту сторону линии фронта. Конечно же количество общения сразу сократилось в разы. Творческие совместные планы свелись к нулю. Остались буквально единицы людей, с которыми общаюсь,

– рассказал танцовщик.

Как Поклитару относится к Яме и Денисовой

Раду поделился, что его отношение к экс-коллегам Владу Яме и Татьяне Денисовой резко изменилось. Балетмейстер до начала вторжения был в теплых дружеских отношениях с хореографами. Однако, сейчас он перестал с ними общаться и отслеживать их "новую жизнь".

Я с Татьяной общался и она была у меня до войны, она заезжала ко мне – замечательный вечер. Мы больше не общались, я ее не видел. Не очень сильно отслеживаю чужую жизнь и судьбы. Не знаю, где она. Я не очень интересуюсь. Новости читаю только о войне. Мы с Владом Ямой всегда были в очень хороших, милых отношениях. Таня была у меня в гостях дома, а Влад ни разу не был. Но мы нормально общались,

– отметил судья "Танцуют все".

Интервью Раду Поклитару: смотрите видео онлайн

Куда сбежали Влад Яма и Татьяна Денисова