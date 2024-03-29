Работает с россиянами и делает неоднозначные фото: где сейчас и чем занимается Влад Яма

Хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины в первые дни полномасштабного вторжения, до сих пор отсиживается в США. По словам звезды паркета, он всеми силами помогает Родине приблизить победу.

Влад Яма – один из самых одиозных звезд-беглецов. Вопреки тому, что хореограф незаконно выехал за границу, он свято верит в свою безгрешность и чистоту помыслов.

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Где сейчас и чем занимается Влад Яма

Пока коллега Влада Ямы Дмитрий Дикусар сидит в окопах на линии фронта, он наслаждается беззаботной жизнью в Майами. Поговаривают, звезда дал взятку, чтобы выехать за границу.

Сейчас хореограф работает в американской студии MIAMI DANCE ACADEMY, в коллективе которого есть и россияне.

Звезда паркета утверждает, что даже в Штатах сердцем и мыслями с Украиной, именно поэтому якобы регулярно устраивает различные ивенты, где собирает средства для ВСУ, и посещает мирные митинги в поддержку Родины.

Влад Яма / фото из инстаграма

В его ленте в инстаграм только лайфстайл. Иногда Влад публикует красивые фото с благотворительных мероприятий, где позирует в одежде с патриотической символикой. Однако большинство фото намекают на счастливую и безопасную жизнь: на одном снимке Яма бежит как спасатель Малибу в красных шортах, на другом демонстрирует отдых.

Влад Яма / фото из инстаграма

Как утверждает Яма, он постоянно на связи с военными из самых горячих точек, именно поэтому пытается закрывать их насущные потребности.

Влад Яма / фото из инстаграма

Также Влад посещает военных, которые проходят реабилитацию в Штатах.

Влад Яма / фото из инстаграма

Кстати, на фото вечеринок, которые организует Яма, можно увидеть еще одного беглеца – актера Дмитрия Ступку.

Влад Яма, Дмитрий Ступка / фото из инстаграма

Несмотря на искреннюю любовь и патриотизм, Яма не планирует возвращаться домой, хотя его родители до сих пор живут в Украине. Впрочем, вернулись ли они в родное Запорожье, которое россияне в течение двух лет активно обстреливают, не известно. В начале вторжения Влад утверждал, что вывез родителей из родного города.

Влад Яма с родителями / фото из инстаграма

Фото последствий кровавой войны в свою ленту Яма не публикует. Иногда в инстаграм сторис хореограф может распространить репост сообщения какого-то новостного аккаунта, впрочем, не более.

Известно, что 7-летний сын Влада Леон сейчас начал развивать свою актерскую карьеру, поэтому, похоже, звездная семейная окончательно решила освоиться в США. Мальчик уже успел даже сняться в короткометражной картине "Sweet struggle".

Сын Влада Ямы / фото из инстаграм