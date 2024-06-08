Покинул Украину и работает за границей: где находится и чем занимается Влад Яма

Хореограф уже давно получил известность в украинском шоубизнесе. Однако его позиция во время полномасштабной войны значительно подорвала авторитет танцовщика.

Влад Яма сбежал из Украины и сейчас находится в США. Он уверяет, что всеми силами пытается помогать нашим военным и людям, чтобы приблизить победу. Чем сейчас занимается хореограф – подробнее в материале Show 24.

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Юность и начало танцевальной карьеры

Яма родился в Запорожье в 1982 году в семье учителей. С семи лет парень начал заниматься танцами. Впоследствии Влад связал свою жизнь с этим направлением творчества. После окончания школы юноша поступил в Запорожский национальный университет на факультет физического воспитания.

Влад Яма в детстве / Фото из инстаграма мужчины

С 19 лет он уже преподавал хореографию для разных возрастных категорий, а впоследствии даже стал преподавателем в Киевском университете культуры.

В студенческие годы танцевал в танцклубе "Крок", а позже – в коллективе "Фиеста". В Киеве начал заниматься в "Данс-центре" и выступать в Украинской федерации современного танца.

Влад Яма в юности / Фото из инстаграма танцора

Телевизионная карьера

На телевидении хореограф дебютировал в первом сезоне проекта "Танцы со звездами". Партнершей по паркету стала певица Наталья Могилевская. К слову, длительное время им приписывали роман.

Пара дошла до финала, однако уступила первое место Елене Шоптенко и Владимиру Зеленскому. За несколько лет Яма был в составе жюри танцевального шоу.

Хореограф 9 сезонов был членом жюри проекта "Танцуют все", а 5 сезонов – судьей шоу "Украина имеет талант". В проекте "Лига смеха" занимал тренерское кресло, а также принял участие в шоу "Модель XL" в роли члена жюри.

Личная жизнь

Со своей избранницей Лилианой мужчина начал встречаться еще в 2007 году, а в 2014 – пара отгуляла красивую свадьбу.

А через полтора года после бракосочетания у супругов родился сын, которого назвали Леон.

Полномасштабная война и жизнь за границей

Долгое время после вторжения не было никакой информации о том, где находится хореограф. Впоследствии оказалось, что он с женой и сыном уехали в США.

Как рассказывал сам Яма, 24 февраля 2022 года он был в Украине и помогал родителям эвакуироваться из Запорожской области. Впоследствии семейство побыло несколько дней в Европе. Однако как хореографу удалось покинуть территорию Украины – неизвестно.

В одном из интервью Влад рассказывал, что в Штатах проводил благотворительные мастер-классы, а жена Лилиана занималась воспитанием сына.

В сообщениях в соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.

Сегодня хореограф работает в американской студии MIAMI DANCE ACADEMY, в коллективе которого есть россияне. Мужчина уверяет, что часто устраивает различные мероприятия, на которых собирает средства на ВСУ.

Яма даже публиковал фотографию из госпиталя с украинскими военными. Несмотря на такую позицию, Влад нарвался на волну хейта со стороны подписчиков и коллег по шоубизнесу. Только единицы поддержали танцовщика в его решении уехать и поселиться в США. Украинцев также возмущает тот факт, что человек публикует счастливый и яркий контент с вечеринок.

Сын Леон начал развивать актерскую карьеру и даже успел сняться в короткометражной картине "Sweet struggle".

Сын Влада Ямы / Фото из инстаграма мужчины

Скорее всего, даже после победы Украины, хореограф не вернется домой.