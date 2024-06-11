Вячеслав Соломка ответил на хейт из-за отдыха в Испании: как он выехал
Источник:"Люкс ФМ"
Шоумен Вячеслав Соломка рассказал о поездке в Испанию. Он заявил, что подвергся хейту из-за того, что покинул Украину.
Многие украинские звезды, которые выехали за границу, или отдыхают там, подвергаются хейту. Так произошло и с ведущим Славой Соломкой.
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Шоумен Вячеслав Соломка рассказал, что получил много хейта, но не понял почему. Поскольку выехал "абсолютно легально": по состоянию здоровья.
"Есть причины, к сожалению, которые дают мне возможность выезжать за границу. Я там работал. У нас был ряд благотворительных мероприятий для украинцев, проживающих в Испании. Мы собрали деньги на несколько автомобилей. Точнее, я сначала ехал туда отдыхать к моим друзьям. Они узнали, что я еду и меня пригласили. Спросили, смогу ли им провести мероприятие, и я согласился. Отдохнул и поработал, но ничего не заработал", – сказал Соломка.
Ведущий также ответил, что ему комфортно отдыхать за границей. Он не считает, что его выезд является аморальным.
Что аморального в том, что человек съездил за границу и вернулся? Видимо, если бы мне было некомфортно, я бы не выезжал,
– сказал Соломка.
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- Потап – рэпер в основном проводит время за пределами Украины. В начале июня он отправился на Кипр. Артист утверждает, что хочет продвигаться на мировой рынок.
- Александр Эллерт – шоумен летом 2022 года уехал в Калифорнию. Как говорит сам юморист, он сделал это по всем нормам военного времени. За границей он выступает со стендапами и делает это на русском.
- Олег Винник – певец уехал в Германию в первые дни полномасштабной войны, ссылаясь на болезнь. Он исчез из информационного пространства, впоследствии дал большое интервью и снова затих.