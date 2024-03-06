Виталий Козловский женился: нежное фото с таинственной возлюбленной

Украинский певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский сообщил о смене статуса: артист впервые женился.

В свой 39-й день рождения, который артист празднует 6 марта 2024 года, он признался, что больше не холостяк. Об этом Виталий Козловский сообщил на своей странице в соцсети.

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Кто стал женой Виталия Козловского

Когда женился и имя возлюбленной - все детали Виталий Козловский пока скрывает. Впрочем, первым фото, где позирует с загадочной избранницей, все же поделился. На снимке видно, как Виталий в амуниции нежно держит любимую за руку, демонстрируя их обручальные кольца.

Первое совместное фото Виталия Козловского с женой / фото из инстаграма певца

Похоже, звездная свадьба прошла тайно и в кругу самых родных.

В комментарии Козловский поделился, что этот год перевернул его жизнь. Поскольку, когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно: хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с родными и самое важное не откладывать на потом.

Что известно о личной жизни Виталия Козловского