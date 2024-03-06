Виталий Козловский женился: нежное фото с таинственной возлюбленной
Источник:Виталий Козловский
Украинский певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский сообщил о смене статуса: артист впервые женился.
В свой 39-й день рождения, который артист празднует 6 марта 2024 года, он признался, что больше не холостяк. Об этом Виталий Козловский сообщил на своей странице в соцсети.
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Кто стал женой Виталия Козловского
Когда женился и имя возлюбленной - все детали Виталий Козловский пока скрывает. Впрочем, первым фото, где позирует с загадочной избранницей, все же поделился. На снимке видно, как Виталий в амуниции нежно держит любимую за руку, демонстрируя их обручальные кольца.
Первое совместное фото Виталия Козловского с женой / фото из инстаграма певца
Похоже, звездная свадьба прошла тайно и в кругу самых родных.
В комментарии Козловский поделился, что этот год перевернул его жизнь. Поскольку, когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно: хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с родными и самое важное не откладывать на потом.
Что известно о личной жизни Виталия Козловского
- Виталий Козловский не любит обсуждать свою личную жизнь. Его единственным публичным романом были отношения с блогершей Раминой Эсхакзай, с которой он встречался с 2016 по 2017 годы. Позже артист заявил, что их роман был фейком и продуманным пиар-ходом.
- В 2020 году возник слух, что артист имеет романтические отношения со своей концертной директором Юлией Бакуменко. Однако сам Виталий это не подтверждал и не опровергал.
- В прямом эфире с Олей Поляковой, который исполнительница проводила во время пандемии коронавируса, Козловский признался, что новая избранница на несколько лет младше его, однако не стал называть точный возраст. Также Полякова узнала, что любимая артиста – шатенка.
- Причиной слухов о романе с Юлей стали их общие фото, все чаще появлявшиеся в сети.
- В 2022 в шоубизе даже говорили о нетрадиционной ориентации Козловского, но и на эти упреки он не реагировал. Похоже, что артиста не интересуют эти слухи, а личную жизнь он и дальше будет держать как можно дальше от посторонних глаз.