Козловский впервые стал отцом: имя первенца и первые кадры Виталия с ребенком

Недавно весь украинский шоу-бизнес гудел от известия о том, что Виталий Козловский впервые станет отцом. Теперь выяснилось, что первенец у артиста уже родился.

Военный стал отцом сына. Кроме того, он рассекретил имя малыша. Оказывается, оно недавно было на устах миллионов людей.

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Что известно о первенце Козловского

Певец признался, что они с любимой уже достаточно давно работали над тем, чтобы стать родителями, еще до полномасштабной войны. Однако радостную весть Виталий узнал, когда был на полигоне.

Я пошел служить, у меня были военные учения, и еще тогда моя девушка, присылает сообщение, тест, УЗИ, пишет: "Я тебя поздравляю, 5-я неделя". Я положил телефон в карман, мое сердце вылетало из груди. Я вечером вернусь в палатку, и единственное что ответил Юле: "Ого". И с этим "ого" не спал всю ночь, и думал, что теперь моя жизнь меняется,

– рассказал исполнитель.

Малыша пара назвала Оскар.



Виталий Козловский с сыном / Скриншот из видео

Когда-то давно был в гостях в Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар. Я человек, который поет, и воспринимает фонетикой. Это имя означает "божественный", и мне это запало в душу,

– рассказал Козловский.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Виталия Козловского