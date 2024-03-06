Виталий Козловский впервые за долгое время рассказал, где служит: какую должность он занимает в армии

Несмотря на то, что Виталий Козловский вступил в ряды ВСУ еще в июне 2023 года, он служил в разных воинских частях. Теперь артист рассказал, куда его перевели из ВСУ и признался, какие обязанности выполняет.

Виалий отметил, что ему хотелось бы петь, но он продолжает заниматься военным делом, что является очень опасно. Недавно исполнитель поделился, что попал под ужасный обстрел оккупантов, когда по позициям украинских военных били 2,5 часа и они чудом остались живы.

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Где служит Виталий Козловский

Певец поделился, что был военнослужащим Национальной гвардии, но впоследствии его перевели в ВСУ. Сейчас он служит в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины.

Очень бы хотелось сейчас сказать, что я там пою, что я солист, или музыкант. Нет, я рядовой солдат, я выхожу в наряды и занимаюсь своим военным делом дальше,

– рассказал артист.

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Когда Виталий Козловский присоединился к ВСУ