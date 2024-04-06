Виталий Козловский растрогал чувственными фото с женой и новорожденным сыном

После признания об отцовстве Виталий Козловский показал новые фотографии с женой и сыном. Певец также рассказал об опыте партнерских родов.

С недавних пор Виталий Козловский перестал скрывать имя своей жены и факт рождения первенца. На личной странице он опубликовал серию трогательных снимков с семьей.

Интересно Козловский впервые стал отцом: имя первенца и первые кадры Виталия с ребенком

Виталий Козловский показал семью

На новых фотографиях Виталий Козловский и Юлия Бакуменко позировали после выписки из роддома. Певец позировал перед камерой в вышитой рубашке и белом свитшоте. Его жена предстала в белоснежном платье длины миди.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото из инстаграма Виталия Козловского

Артист рассказал о том, что у него с женой были партнерские роды. Он признался, что сначала колебался, стоит ли присутствовать.

Был страх. Но сейчас решение быть вместе в такой момент считаю самым правильным! И всех, кто стоит перед таким выбором и сомневается, хочу убедить – не сомневайтесь! Я собственными глазами видел, как на свет появляется мой сыночек. Я первым взял его на руки, перерезал пуповину. Никогда не забуду этот звук и волнение из-за того, что отрезаю его от чего-то живого...

– признался Виталий Козловский.

Певец и военный добавил, что на родах есть возможность быть поддержкой для жены в такой непростой момент. Это укрепляет отношения и улучшает уважение друг к другу.

"После родов мы поспали пару часов. И никогда не забуду первые ощущения, когда я проснулся: на мгновение показалось, что такого счастья не может быть, что мне приснилось. Я подбегаю к детской кроватке, вижу малого и окончательно осознаю – это не сон! Мы стали родителями!" – поделился Козловский.

Виталий Козловский стал отцом 25 февраля. У него родился сын. Певец с женой решили назвать его именем Оскар – это слово недавно было на устах всех украинцев.