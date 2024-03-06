Сообщил родным в чате: Козловский рассекретил реакцию мамы на тайную женитьбу

Украинский певец Виталий Козловский не торопится рассекречивать свою жену. Однако охотно рассказал, как сделал предложение любимой и какая свадьба у них была.

Виталий Козловский отказывается пока знакомить фанатов со своей избранницей. Говорит, что она у него очень сознательная, впрочем, всему свое время. По его мнению, этой информации уже достаточно, чтобы понять, какими ценностями сейчас наполнена его жизнь.

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Как Виталий Козловский сделал предложение жене

Артист не скрывает, что до женитьбы имел много отношений. Однако наконец он встретил ту, с которой захотел создать семью.

Козловский сделал предложение любимой спонтанно. Пара решила сразу расписаться. Молодожены были только вдвоем. Об изменениях в жизни исполнительниц сообщил всем в семейном чате. Как утверждает певец, его мама была очень счастлива такому повороту.

"В моей жизни сейчас все спонтанно. Мне кажется, спонтанность – сестра искренности", – шутит Козловский.

Что касается свадьбы, то, по мнению Виталия, сейчас не время для празднований. Впрочем, в будущем он, конечно же, хочет устроить громкую гулянку.

Праздновать будем позже, пока еще не время для громких таких праздников, потому что свадьбу надо гулять правильно. Надо пригласить всех родственников тыквенных, как говорится, и близких, и далеких, и всех-всех объединить на этом празднике жизни. И это будет,

– уверяет артист.

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