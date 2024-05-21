Изрядно удивил: Козловский рассекретил любимую песню 2-месячного сына

Виталий Козловский, который несколько месяцев назад стал отцом, часто радует фанатов семейными кадрами с сыном. В то же время артист рассказал поклонникам о любимой песне своего малыша.

К тому же певец недавно показал новую фотографию, на которой его жена Юлия Бакуменко кормит сына грудью. Таким образом, Виталий поздравил любимую с Днем матери.

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Какая любимая песня сына Козловского любимая песня

Певец опубликовал видео, на котором его двухмесячный сын Оскар двигает руками и головой под такт песни. Как оказалось, это трек Виталия "Мала, танцуй". По словам Козловского, его малыш полюбил эту песню настолько, что когда ее слышит, то сразу начинает танцевать под нее.

Оскару нравится эта песня. Он даже лежа пытается танцевать. Это так утешает и наполняет душу,

– признался Виталий.



Виталий Козловский рассказал о любимой песне сына / Скриншот из инстаграмм-сторис

После этого Козловский сделал вывод, что его следующие треки должны быть танцевальными. Впрочем, по его мнению, не важно будут ли песни иметь грустное, или веселое настроение.

Что известно о сыне Козловского