Виталий Козловский раскрыл свою должность в ВСУ: сколько он зарабатывает как военный

Певец Виталий Козловский с прошлого года является военнослужащим. Некоторое время назад его перевели в другую часть и на другую должность из Донецкой области.

Военнослужащий Виталий Козловский был в пехоте, впоследствии прошел посвящение в артиллеристы. После нескольких месяцев на передовой его внезапно отправили в Киев.

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Виталий Козловский о том, кем служит сейчас

Артиста вернули в одну из воинских частей Киева на должность водителя. Должность стрелка-водителя у него была и в Донецкой области, хотя артист никогда не сидел за рулем.

В какой-то момент приходит распоряжение, что меня переводят в другую часть. Я не знал куда. Было распоряжение Минобороны. Оказалось, что это ВСУ, Национальный президентский оркестр на должность водителя,

– сообщил Козловский.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

За какие деньги живет Виталий Козловский.

По словам артиста, на одну лишь зарплату военного в тылу выжить трудно. Тем более, что ему приходилось отдавать долг Кондратюку.

Слава Богу у меня есть что-то в "кубишках". Все было бы очень печально,

– сказал артист.

Виталий Козловский рассказал, что сейчас его продолжают обеспечивать концерты, с которыми он выступал 3 года назад. Тогда у него произошел творческий взлет.

"В первый год войны была одна – две работы за символические деньги. 2021 год – год эмоционального прорыва, я очень долго себя искал, и наконец за время пандемии нашел. Появились песни "Малая, танцуй", "Врач" и она дала большой прорыв. После смерти папы, я два месяца без перерыва ездил на концерты, и благодаря этому я мог жить и до сих пор что-то имею", – поделился артист.