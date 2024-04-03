38-летняя Вика из "НеАнгелов" впервые стала мамой, – СМИ

Интервьюер Алина Доротюк удивила заявлением о личной жизни экс-участницы группы "НеАнгелы" Виктории Смеюхи. По ее словам, исполнительница родила первенца.

Кроме того, блогерша рассказала о том, где сейчас живет певица. В то же время сама Смеюха почти не выходит на связь с октября 2022 года.

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Что известно о личной жизни Виктории Смеюхи

Как рассказала Алина Доротюк, со ссылкой на собственные источники, певица перебралась в Италию, где и родила своего первого ребенка.

Она не в России. Насколько мне известно из близкого окружения, что она в Италии. Более того, мне сказали, что это стопроцентная информация, что она родила ребенка. Не знаю, вышла ли замуж. Она сначала мне отвечала, а потом вообще прекратила,

– рассказала журналистка.

Интервью с Алиной Доротюк: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Виктории Смеюхи

В декабре 2019 года исполнительница разорвала долговременные отношения с каскадером Иваном Стрижаковым. Причиной разрыва стали измены мужчины.

О новом романе певицы стало известно в начале 2021 года во время ее командировки в Дубай, откуда она опубликовала романтическое фото.

Накануне 2022 года знаменитость еще раз подтвердила, что имеет новые отношения: "Так сложилось, что все 15 лет, которые я на сцене, праздную Новый год сама – без близких, без родителей. В этом году будет все иначе, пусть родители далеко, но я буду встречать праздник с молодым человеком".

В январе 2022 года она намекнула, что помолвлена.

Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь мир от переполняющих меня эмоций,... Как я могу сказать нет, конечно (да). Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски – это небесный дар или провидение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила,

– написала тогда певица.