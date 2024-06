Писательница погибла 1 июля 2023 года. В последние годы жизни она занималась созданием первой нонфикшн книги на английском языке War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая совсем скоро выйдет в свет.

После начала полномасштабного вторжения Виктория начала исследовать военные преступления и писать о выдающихся женщинах. В то же время писательница занималась воспитанием сына.

Американское издательство согласилось напечатать работу Амелиной, отметив, что эта книга будет "признана классикой литературы".

Все в Украине знали, что Амелина документирует войну. Она фотографировала руины школ и культурных центров, записывала свидетельства людей, выживших, и очевидцев зверств. Она постепенно превратилась в рассказчицу, написав то, что впоследствии стало этой книгой,

– говорится в анонсе.

К тому же издательство подчеркнуло, что книга Виктории является отчетом, который описывает последствия войны и цену сопротивления.

Честная, интимная и ироничная, эта книга будет признана классикой,

– сообщает Macmillan Publishers St. Martin's Press.



Книга Виктории Амелиной / Фото с сайта издательства Macmillan Publishers

Что известно о Виктории Амелиной