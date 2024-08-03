Звезда "Лиги смеха" Розовый поделился успехами во время реабилитации после ранения на фронте

Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый с началом вторжения стал на защиту страны. Во время выполнения боевого задания на фронте артист получил сложное осколочное ранение.

Из-за травмы ему пришлось перенести операцию, вследствие которой у юмориста остались шрамы на голове. Комик все чаще выходит на связь с поклонниками и сообщает о своем состоянии здоровья.

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Виктор в соцсетях опубликовал кадр, на котором показал голову после операции. Мужчина решил пошутить об уклонистах, которые увидят фото его черепа и сразу будут пытаться пересечь границу через реку Тиса.

Как думаете, сколько людей после просмотра этого видео будут пытаться убежать за границу через Тису,

– поинтересовался Розовый.



Виктор Розовый показал шрам на голове / Скриншот из инстаграм-сторис

К тому же военный рассказал о своей реабилитации в больнице. Мужчина поблагодарил медиков и специалистов за спасенную жизнь и скорость принятия решений. Виктор поделился первыми успехами – он начинает уже ходить и даже играть в настольный теннис.

Я уже понемногу возвращаюсь к привычной, социальной и активной жизни,

– признался защитник Украины.

Виктор Розовый о реабилитации: смотрите видео онлайн

Напомним, Виктор Розовый в течение двух недель находился в критическом состоянии после сложной операции. Им занимались нейрохирурги и медицинский персонал. Сразу после хирургического вмешательства мужчина вышел на связь со сторонниками и заверил, что худшее уже позади.