В четвертую годовщину брака: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сыграли свадьбу

Певец Виктор Павлик и блогер Екатерина Репяхова романтично отпраздновали 4 годовщину их свадьбы. По этому случаю интернет-звезда устроила любимому сюрприз.

Украинский певец Виктор Павлик только недавно перенес операцию. После сложных дней в больнице его жена решила устроить сюрприз – в тот день, когда они официально поженились.

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Екатерина Репяхова устроила все заранее. Она организовала празднование и попросила Виктора Павлика надеть костюм, назвав время и место. Блогерша волновалась: все потому, что артист не очень любит сюрпризы.

Однако женщине удалось удивить мужчину. Она вышла к нему в свадебном платье, которое 4 года висело в шкафу, на фоне звучала ее речь о 4 годовщине брака. Из-за того, что свадьба пары так и не состоялась из-за пандемии коронавируса, а потом войну, Екатерина решила больше не оттягивать момент.

Вот и 4 года нашего официального брака. 4 года назад должна была быть наша свадьба, но не суждено было. Почти все было готово, но ты так и не увидел меня невестой. Сначала ковид, а потом война научили нас не откладывать жизнь на потом. Ты – самый важный человек в моей жизни,

– обратилась блогерша к мужу.

Екатерина Репяхова опубликовала романтическое видео с их празднования-церемонии. Заметно, что ей удалось удивить и растрогать Виктора Павлика. На празднике присутствовал и их сын Михаил в костюме.

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