Это позиция не мужская, – солист группы ТИК резко высказался о Потапе, Яме и других беглецах

Фронтмен украинской группы ТИК Виктор Бронюк поделился своим мнением об украинских звездах-мужчинах, которые после начала полномасштабного вторжения выехали из Украины. Так, по словам артиста, у него к ним есть негативное отношение.

Он объяснил свою позицию. Также Виктор Бронюк предположил, вернутся ли такие знаменитости в Украину после окончания войны

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Артист негативно оценил действия Потапа, Ивана Дорна и Влада Ямы.

Мое отношение к такому "мыканью" отрицательное... Чем руководствовался Влад Яма или же Иван Дорн, я не знаю. Была возможность уехать, поэтому они это сделали, потому что так проще, это освобождает от многих обязанностей. Как по мне, это позиция не гражданская, не мужская. С другой стороны – раз так поступили, то это тоже выбор и им с этим жить,

– отметил певец.

Он также пессимистично оценивает возможность изменений после войны, предсказывая, что многие звезды вернутся и продолжат свою деятельность, будто ничего не произошло. К тому же артист выразил сомнение относительно того, сделает ли аудитория поклонников правильные выводы из поведения своих кумиров во время войны.

После возвращения в Украину звезды будут рассказывать, как тяжело они работали, скитались, ездили по миру, сидели долго грустными вечерами и думали только об Украине и о том, как помочь украинцам. О них снимут фильмы и сюжеты и все будет хорошо. К сожалению,

– сказал Виктор Бронюк.

Ранее свое мнение о беглецах Яме и Виннике высказался Павел Зибров. Он считает, что предателей надо забыть, потому что они уже не вернутся в Украину.