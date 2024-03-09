Андриенко удивил, как его обманули для участия в агитационном клипе группы "ТІК" перед выборами

Актер Виктор Андриенко 5 лет назад снялся в клипе группы "ТІК", который оказался агитационным. Звезда "Шоу Долгоносиков" прокомментировал, знал ли о цели видеоработы.

Украинский актер Виктор Андриенко рассказал, что ожидал, что в клипе могут закладываться определенные месседжи, ведь он снимался накануне выборов. Но лидер группы "ТІК" тогда заверил его, что он выступает против всех.

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Виктор Андриенко об участии в политизированном клипе

Меня немного обманули. Он (Виктор Бронюк, – Show 24) позвонил, сказал, что надо делать клип. Я спросил, против кого и за кого колядуем. Мне ответили, что против всех. Я согласился, потому что против всех,

– рассказал артист.

Уже когда песня и видеоработа вышли в свет, то для Виктора Андриенко стало понятно, что это была агитационная работа.

"Когда оно вышло... Ну, обиделись, значит обиделись", – подытожил актер.

Что известно о работе "Циклони"

Группа "ТІК" презентовала песню и клип "Циклони" 1 марта 2019 года, именно накануне президентских выборов. Коллектив назвал эту работу "предвыборным экшном".

"Это гротескная форма того, что происходит в нашей стране накануне выборов. Все персонажи, конечно, вымышленные. Если вы хотя бы раз не улыбнетесь в течение нашего видео "Циклони", обещаю вам вернуть доллар по восемь. А если серьезно, относитесь к выборам как не к развлечению, а как к ответственной миссии. Потому что сейчас от каждого из нас зависит ассенизация политических процессов в нашей стране и хорошая погода", – описывали клип музыканты.

В то же время в тексте не обошлось без намеков на определенных кандидатов, поддержка Петра Порошенко и высмеивание Зеленского и Тимошенко. Например в строках: "Владімір також, нині не тренд", "Не знаю, як вам? А як по мені, в шоколаді трохи ліпше ніж у л*йні".