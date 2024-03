Видео с клубникой в шоколаде стало мегавирусным: почему это произошло и как тренд получил продолжение

Обычное видео с клубникой в шоколадной глазури собрало почти 400 миллионов просмотров и вывело в лидеры чартов песню 50-летней давности. Как это произошло и что известно об оригинальном тренде тиктока - смотрите далее.

В прошлом месяце пользователь тиктока опубликовал короткое видео, где показал миску с клубникой, покрытой шоколадом. По состоянию на март этот ролик собрал почти 400 миллионов просмотров и более 40 миллионов лайков.

Интересно Самая популярная песня начала 2024 года: что известно о хите Beautiful Things, который разрывает тикток

Необычный тренд тиктока

Этот ролик стал мегавирусным, хотя пользовательница просто снял клубнику крупным планом со вспышкой. Под ним нет никакого описания или подписи, только хэштеги.

После этого видео тиктокерка стала снимать и другие ролики: видео блинов, замороженных фруктов, а еще рецепт той же клубники в шоколадной глазури.

Одно из самых вирусных видео в интернете:

Так в соцсети зародился новый тренд – демонстрировать еду на камеру с включенной вспышкой. Кто-то показывает своих близких или домашних животных. Видео собирают миллионы просмотров.

Появляются и мемы о курьезном тренде:

Одна из пользовательниц поделилась теорией, почему это видео так "залетело" на платформе. Она напомнила, что в современную эпоху каждый хочет быть творцом и придумать что-то оригинальное. По ее мнению, ответ скрывается в вопросе: каждый человек размышляет, почему это так популярно, оставляет подобные комментарии, делится с друзьями, таким образом продвигая видео.

Давний трек снова стал популярным

Благодаря этому тренду в сети стала популярной песня Бобби Колдвела What You Won't Do for Love. Она поднялась на первое место в чарте Billboard Top 50, хотя ее выпустили почти 50 лет назад.

Бобби Колдвел – What You Won't Do for Love: слушайте онлайн