"Цена свободы и жизни": ветеран войны, потерявший три конечности, позировал в чувственной фотосессии

Ветеран войны Захар Бирюков принял участие в проекте львовского фотографа Марты Сырко "Скульптурные". Он позировал в щемящей фотосессии вместе с женой.

Захар Бюриков поделился фотографиями с чувственной фотосессии на своей странице. Фотограф Марта Сырко показала красоту украинского защитника и силу любви.

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Маски, которые носят люди – нормально, но ты должен их снимать, чтобы не потерять себя. Воины, которые поняли истину своего существования, делают все, чтобы не надевать маски никогда, потому что быть собой во всех жизненных моментах это радость и сила... Поэтому проект "Скульптурный", по моему мнению, снимает все маски,

– прокомментировал фотосъемку ветеран.

Захар Бюриков в проекте "Скульптурный" / Фото из инстаграма Марты Сырко

Захар Бюриков позировал перед камерой как сам, так и с женой. Фотограф заметила, что увидела перед собой очень сильную и влюбленную пару.

"Жена Захара всегда рядом и помогает ему. Сам Захар очень умный и интересный человек, вспомнил при разговоре мне о стоицизме и вообще рассказал о принятии травмы и взгляды на жизнь. Еще раз напоминание нам всем, какая цена свободы и жизни", – подчеркнула Марта Сырко.

Захар Бюриков пошел защищать Украину еще в 2015 году как доброволец. Впоследствии вернулся к мирной жизни, но уже в 2022 году вернулся на войну. Он служил бойцом Сил специальных операций, в июле 2022 получил тяжелое ранение – многочисленные рваные раны лица, потеря трех конечностей и глаза и частично слуха. Он пережил многочисленные операции в Украине и за рубежом, начал протезирование в Superhumans Centre.